شركة مرسيدس تطلق النسخة الأقوى من AMG GT

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 8 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت شركة مرسيدس عن النسخة الأقوى من سيارتها AMG GT رباعية الأبواب، والتي تنطلق بقوة تصل إلى 843 حصان.



وأوضحت الشركة الألمانية أن سيارتها AMG GT 63 S E Performance الجديدة تعتمد على سواعد نظام دفع هجين يتألف من محرك سعة 0ر4 لتر بقوة 639 حصان/900 نيوتن متر مع آخر كهربائي، وبتضافر جهود المحركين تبلغ قوة النظام 843 حصان/1400 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى.

وبفضل نظام الدفع الرباعي تنطلق السيارة البالغ وزنها 2380 كجم من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 9ر2 ثانية، كما تصل إلى السرعة القصوى 316 كلم/س.

وتبلغ سيارة مرسيدس الجديدة مدى السير 12 كلم معتمدة على البطارية سعة 1ر6 كيلووات ساعة، وتستند السيارة على مجموعة تعليق فائقة ومكابح من السيراميك والكربون.

وتزدان المقصورة الداخلية بالمقود الرياضي مع قمرة رقمية، وقد حصلت السيارة على خدمات نظام الملتيميديا MBUX، وتمتاز النسخة الأقوى من خلال بعض الرتوش التصميمية على المئزر الأمامي وفتحات التهوية ومجموعة العادم وتوقيع "E-Performance" على جانب السيارة.

ويتوفر للسيارة مجموعة من ألوان الطلاء الجذابة مع أربعة ألوان طلاء مطفأة وخمسة ألوان ميتاليك، وتقف السيارة على جنوط رياضية مصنوعة من معدن خفيف قياس 20 و21 بوصة، وتتوفر السيارة حالياً في الأسواق بسعر يبدأ من 170 ألف يورو.