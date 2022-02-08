مقتل وإصابة 4 جنود فى انفجار عبوة ناسفة بمحافظة الأنبار غربى العراق

القاهرة - سامية سيد - أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الثلاثاء، بمقتل وإصابة أربعة جنود فى انفجارعبوة ناسفة في صحراء "راوة" بمحافظة الأنبار غربي البلاد.

ونقلت قناة "السومرية نيوز" العراقية عن المصدر قوله: إن "عبوة ناسفة انفجرت على سيارة تابعة للجيش العراقي في صحراء راوة بمحافظة الأنبار، مما أسفر عن استشهاد جنديين اثنين وإصابة اثنين آخرين".

وكانت خلية الإعلام الأمني العراقي قد أعلنت، صباح اليوم، ضبط مواد "شديدة" الانفجار جنوبي العاصمة (بغداد).