هذه الأغذية ممنوعة أثناء الحمل (الأسباب)

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 8 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

حذرت مجلة "يونجه فاميليه" الألمانية المرأة من تناول بعض الأغذية أثناء الحمل مثل السوشي والحليب الخام وحلوى "التيراميسو" المحتوية على بيض نيىء وكذلك اللحوم، التي لم يتم إنضاجها تماما أثناء الطهي.



وعللت المجلة المعنية بالأسرة والطفل ذلك بأن هذه الأغذية تحتوي على بكتيريا السالمونيلا والبلازميات السُمية، والتي ترفع خطر الإصابة بالتسمم، الذي يشكل خطرا على الأم والجنين على حد سواء، بالإضافة إلى ارتفاع خطر حدوث ولادة مبتسرة أو إجهاض أو ولادة جنين ميت أو الإعاقات كفقدان السمع والإعاقة العقلية.

وشددت المجلة على ضرورة استشارة الطبيب فور ملاحظة بعض الأعراض، التي تدق ناقوس الخطر مثل الإسهال والغثيان والقيء وآلام البطن وارتفاع درجة حرارة الجسم والصداع الشديد.