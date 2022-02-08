ما يجب مراعاته بعد جراحة إعتام عدسة العين؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 8 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

أشارت الرابطة الألمانية لأطباء العيون إلى أنه يتعين على كبار السن مراعاة بعض التعليمات بعد إجراء جراحة إعتام عدسة العين، وأكدت الرابطة الألمانية على أنه يتعين على المرضى عدم المبالغة في أداء النشاط البدني بعد إجراء جراحة الساد، علاوة على أنه يجب حماية العين من الاهتزازات.



وعادة ما يكون هناك أسبوع بعد الجراحة لإجراء الفحص الطبي، وخلال هذه الفترة يمكن للمرضى ممارسة المشي الخفيف وركوب الدراجات وتمارين اليوغا الثابتة وتمارين البيلاتيس، وبشكل عام يمكن الانحناء ورفع بعض الأشياء الثقيلة.

وإذا كانت العدسة، التي تم استبدالها، مستقرة وثابتة في موضعها أثناء الفحص، فإنه يمكن مواصلة التمارين الرياضية، ولكن يجب توخي الحرص والحذر عند استعمال قطرات العين المضادة للالتهابات أو خلال أسبوعين من إجراء الجراحة، حيث ينبغي تجنب النزول في حمامات السباحة أو استعمال الساونا.