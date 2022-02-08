ما هي أعراض الصرع لدى كبار السن؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 8 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

قالت الجمعية الألمانية لطب الأعصاب إن الصرع يعد ثالث أكثر أمراض الجهاز العصبي شيوعاً لدى كبار السن بعد الخرف والسكتة الدماغية.



وأوضحت الجمعية أن أسباب الإصابة بالصرع لدى كبار السن تتمثل في اضطرابات الدورة الدموية في الدماغ وأورام المخ وإصابات الدماغ الرضية، كما يرتفع خطر الإصابة بالصرع بعد الإصابة بالخرف أو السكتة الدماغية.

وتتمثل أعراض الصرع في فقدان الوعي لمدة قصيرة مع التحديق اللاحق والتشوش الذهني اللاحق والتشنجات الجسدية وتيبس العضلات.

وينبغي استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض للخضوع للعلاج في الوقت المناسب، والذي يتم في الغالب بواسطة الأدوية المضادة للصرع. وعندما لا تنجح الأدوية في السيطرة على نوبات الصرع بدرجة كافية، قد تكون الجراحة أحد الخيارات المتاحة؛ حيث يقوم الجرَّاح بإزالة المنطقة، التي تسبب نوبات الصرع في الدماغ.