ساعة ذكية جديدة من شركة "جارمن"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 8 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت شركة جارمن عن إطلاق الجيل السابع من ساعتها الذكية fēnix 7.



وأوضحت الشركة الأمريكية أن سلسلة الساعة الذكية الجديدة تفتح آفاقا جديدة ولا يوجد فصل بين موديلات fēnix وfēnix Pro على عكس الأجيال السابقة؛ حيث تأتي جميع الموديلات الجديدة بذاكرة سعة 16 جيجابايت، بينما يشتمل الإصدار Sapphire Solar على ضعف هذه الذاكرة.

وتتوافر الساعة الذكية fēnix 7 الجديدة في موديلات 42 و47 و51 ملم (fēnix 7S/fēnix 7/fēnix 7X)، ويتوافر كل موديل منها في إصدار قياسي وSolar وSapphire Solar.

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية للموديل 42 ملم على شاشة 1.2 بوصة وبدقة وضوح 240 x 240 بيكسل، والموديل 47 ملم على شاشة قياس 1.3 بوصة وبدقة وضوح 260 x 260 بيكسل، والموديل 51 ملم على شاشة 1.4 بوصة وبدقة وضوح 280 x 280 بيكسل، واعتمدت شركة جارمن في ساعتها الذكية الجديدة على شاش MIP، التي يسهل قراءتها في ضوء الشمس المباشر.

ويمتاز الإصدار Sapphire Solar بإطار من التيتانيوم وزجاج Power Sapphire، ويمتاز الموديل القياسي بإطار من الفولاذ المقاوم للصدأ وشاشة محمية بطبقة الزجاج Corning Gorilla Glass DX، وقد تم تصنيع جسم الساعة من البوليمر المقوى بالألياف والمعدن، وتعمل وظيفة الشحن عن طريق الطاقة الشمسية على إطالة فترة تشغيل البطارية.

وتشتمل باقة وظائف الساعة الذكية fēnix 7 على قياس معدل نبضات القلب ونسبة تشبع الدم بالأكسجين، وتسجيل العديد من الأنشطة الرياضية، كما يمكن تقديم اقتراحات للتدريب الشخصي عند الطلب.

وتدعم وحدة GNSS أنظمة تحديد الموقع GPS وGlonass وGalileo، بالإضافة إلى توافر البوصلة الإلكترونية والبارومتر، ويمكن استعمال الذاكرة الداخلية لتشغيل الموسيقى مع دعم خدمات البث مثل Spotify وأمازون Music، وإمكانية الدفع اللاتلامسي عن طريق تقنية NFC المدمجة.