شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة الاستخبارات العراقية: القبض على 3 إرهابيين بكركوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية العراقية ، اليوم الثلاثاء، القبض على ثلاثة إرهابيين في كركوك.

وذكرت الوكالة في بيان صحفي، أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية، أنه استنادا لمعلومات استخباراتية دقيقة، تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية وبعمليات منفصلة نتج عنها القاء القبض على ثلاثة إرهابيين في مناطق متفرقة من محافظة كركوك والمطلوبين للقضاء وفقا لاحكام المادة (٤/أرهاب) لانتمائهم لتنظيم داعش الإرهابي.

وأضافت أن "الإرهابي الأول والمكنى (أبوبدران) اشترك في عدة عمليات إرهابية منها المشاركة بالهجوم على مركز شرطة الفاتح في الأنبار وحرق المركز، فيما اعترف الإرهابي الثاني والمكنى (أبوحارث) وكان عمله بما يسمى (ديوان الجند) والمسؤول عن تمويل التنظيم بالوقود والاحتياجات الأخرى بمحافظة كركوك واعترف الإرهابي الثالث بأنه عمل عسكريا في العصابات الإرهابية واعترف أيضا بالانتماء والبيعة لداعش الإرهابي.

وأشارت إلى أنه تم تدوين أقوال المتهمين ابتدائيا وقضائيا بالاعتراف واتخذت في حقهم الإجراءات القانونية.