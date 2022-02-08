شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن العراقى يضبط مواد شديدة الانفجار جنوب بغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت خلية الإعلام الامنى، اليوم الثلاثاء، ضبط مواد شديدة الانفجار جنوبى العاصمة بغداد.

وذكرت الخلية في بيان نقلته "السومرية نيوز"، أن "قيادة عمليات بغداد تواصل تنفيذ واجبات البحث والتفتيش والاستطلاع المسلح وبالتنسيق مع قسم استخبارات وأمن عمليات بغداد، حيث تمكنت من ضبط كدس من المواد المتفجرة فى منطقة أبو حبة جنوبي بغداد احتوى الاتي:

قنبرة هاون عيار 60 ملم عدد/3 جديد، وصاروخ SPG9 عدد / 2 جديد، مسطرة تفجير عدد/ 1 مستهلكة، دائرة كهربائية حجم صغير عدد/ 11، جهاز مناداة نوع موترلا عدد/1، جهاز مناداة نوع كينود عدد/1، شاحنة جهاز كينود عدد/1، كاميرات نوع سامسونك عدد/2، مادة C4 نصف كيلو داخل حقيبة نسيجية، فتيل تفجير بطول نصف متر، بطارية موبايل سامسونك عدد/1 مستهلكة.