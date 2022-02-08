شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الصناعة يكشف التخصصات الوظيفية المطلوبة في قطاع التعدين (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين، المهندس خالد المديفر، أن هناك حاجة إلى كلية جديدة متخصصة في التعدين والجيولوجيا واستخلاص المعادن.

وقال المديفر خلال برنامج في الصورة : “نحن بحاجة لكلية متخصصة تستطيع تخريج مهندسين تعدين، زيادة على الموجودين حاليا”، مشيرًا إلى أن تحديد مكان الكلية موضوع محل الدراسة مع وزير التعليم، مؤكدا أن الخيرات كثيرة.

وعن التخصصات الوظيفية التي نحتاج إليها الآن ومستقبلاً، أوضح المديفر، أنه تم طرح 50 ألف وظيفة لجذب المواطنين، منها 20 ألف في التعدين بالمناجم و30 ألف في مصانع المعادن.

وأشار إلى أن 30 % من تلك الوظائف للجامعيين و70 للفنيين، موضحا أنه تم إطلاق توظيف 1.4 ألف وظيفة قبل 6 شهور، ويجرى الآن توظيف 1.4 آخرين كتجربة أولى في تشغيل المناجم.