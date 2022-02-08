شكرا لقرائتكم خبر عن 2.1 مليار يورو.. غرامات قد تدفعها جوجل في أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير

قامت مجموعة PriceRunner السويدية برفع دعوى قضائية في محكمة ستوكهولم ضد شركة جوجل، للمطالبة بتعويض قد تصل قيمته إلى 2.1 مليار يورو.

وبحسب محامي PriceRunner فإن “جوجل مطالبة بالتعويض لانتهاكها قوانين مكافحة الاحتكار، واستعمالها ممارسات مخالفة لمبادئ المنافسة الإلكترونية خلال الترويج لخدمات Google Shopping على حساب خدمات أخرى”.

تعويضات PriceRunner كانت مستندة على الأرباح التي كانت من الممكن أن تجنيها في بريطانيا منذ العام 2008، والأرباح التي كان من المحتمل أن تحصل عليها في السويد والدنمارك منذ عام 2013.

ويقول ميكائيل ليندال الرئيس التنفيذي لـ PriceRunner :”جوجل على مر السنين سببت لنا خسائر باهظة بسوء استغلالها لموقعها المهيمن في العالم الإلكتروني، وذلك عن طريق قطع حركة المرور عن خدمات مقارنة الأسعار بهدف الترويج للمنتجات التي تهمها، فضلا عن إعطائها الأفضلية في البحث الإلكتروني لتلك المنتجات”.