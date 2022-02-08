شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه مهم من سفارة المملكة للقادمين إلى اليونان والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكدت سفارة المملكة لدى اليونان، أن السلطات اليونانية ستقوم بعمل فحص عشوائي للقادمين إلى أراضيها اعتبارا من اليوم وحتى تاريخ 2022/2/21.

وأوضحت السفارة بأن من تكون نتيجة الفحص لديه إيجابية بفيروس كورونا ، فيجب أن يلتزم بحجر مدته 5 أيام في مواقع تحددها وتشرف عليها السلطات اليونانية.

وأشارت إلى أنه سيسمح بمغادرة الأشخاص الذين تجاوزوا خمسة أيام، بشرط عدم ظهور أي أعراض ، ومن تستمر معه الأعراض فسيبقى في موقع الحجر حتى تختفي الاعراض بشكل كامل.