شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه مهم من سفارة المملكة للقادمين إلى اليونان والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أكدت سفارة المملكة لدى اليونان، أن السلطات اليونانية ستقوم بعمل فحص عشوائي للقادمين إلى أراضيها اعتبارا من اليوم وحتى تاريخ 2022/2/21.
وأوضحت السفارة بأن من تكون نتيجة الفحص لديه إيجابية بفيروس كورونا ، فيجب أن يلتزم بحجر مدته 5 أيام في مواقع تحددها وتشرف عليها السلطات اليونانية.
وأشارت إلى أنه سيسمح بمغادرة الأشخاص الذين تجاوزوا خمسة أيام، بشرط عدم ظهور أي أعراض ، ومن تستمر معه الأعراض فسيبقى في موقع الحجر حتى تختفي الاعراض بشكل كامل.
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