“عقارات الدولة” تنوي تمديد فترة استقبال طلبات تملك الأراضي عبر “إحكام”

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: كشفت مصادر عن وجود نية لدى الهيئة العامة لعقارات الدولة، بتمديد فترة استقبال طلبات تملك الأراضي عبر منصة “إحكام”. وأوضحت المصادر بحسب “العربية”، أن توجه الهيئة بتمديد فترة استقبال الطلبات يأتي استجابة لشكاوى الملاك من ضيق الوقت المتاح لإنهاء اشتراطات التقديم في المكاتب الهندسية. فيما تسعى منصة إحكام إلى تنظيم القطاع العقاري في المملكة، وذلك عبر تملك العقار وتعزيز مبادئ العدالة والشفافية والموثوقية.

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