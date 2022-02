علامات مهمة على الإصابة بأمراض القلب.. لا تتجاهلها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 8 فبراير 2022

تؤكد منظمة الصحة العالمية أن أمراض القلب هي السبب الأول للوفيات على مستوى العالم، وتشكل نحو 16 في المئة من مجموع الوفيات الناجمة عن جميع الأسباب.



موقع Eat This Not That الصحي تحدث إلى الدكتور جيفري دلوت الذي استعرض أهم علامات أمراض القلب والأوعية الدموية وكيفية تجنبها.

يؤكد الطبيب على أنه قد لا تكون هناك أي أعراض في بدايات الإصابة بداء السكري من الفئة الثانية أو ارتفاع ضغط الدم.

ويقول الطبيب إن من أهم علامات الإصابة بأمراض القلب حدوث ألم في الذراع، والذي يحدث نتيجة أن "الأعصاب التي تنقل الإشارات من القلب إلى الدماغ وتلك التي تفعل الشيء نفسه للذراع ترسل إشاراتها إلى نفس خلايا الدماغ".

كما أن التعرق البارد أيضا من أهم العلامات، ويحدث مع تطور الأعراض وبذل الجسم لجهد أكبر لإيصال الدم إلى الأعضاء الحيوية مثل القلب، وتشير هذه العلامة إلى احتمال حدوث ذبحة صدرية عندما لا يصل الدم الغني بالأكسجين بشكل كاف إلى القلب ما يؤدي إلى التعرق بارد".

والأعراض "النموذجية" لأمراض القلب والأوعية الدموية هي حدوث ألم أو ضغط في الصدر، ما قد يشير إلى الذبحة الصدرية، وألم في الذراعين والكتف الأيسر أو المرفقين أو الفك أو الظهر وضيق في التنفس والغثيان والإرهاق والدوار.

وهذه الأعراض هي الأكثر شيوعا، لكن يمكن أن تحدث أيضا أعراض في أي مكان في الجسم.

وعوامل الخطر الرئيسية، وفق الطبيب ديلوت، هي ارتفاع ضغط الدم وارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم والتدخين، وهي عوامل يشترك العديد من الناس في واحدة منها على الأقل.

وهناك العديد من الحالات الطبية الأخرى وأنماط الحياة التي يمكن أن تعرض الناس لخطر الإصابة بأمراض القلب، تشمل السكري وزيادة الوزن واتباع نظام غذائي غير صحي وقلة النشاط البدني والإفراط في تناول الكحول.

وتقول منظمة الصحة العالمية إن عدد الأشخاص الذين تفتك بهم أمراض القلب يفوق مؤخرا أي وقت مضى، بعد أن ارتفعت الوفيات الناجمة عن تلك الأمراض، من أكثر من مليوني حالة في عام 2000 إلى ما يقرب من تسعة ملايين في عام 2019.