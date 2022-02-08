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عون يبحث مع وزير الدفاع اللبنانى ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية

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القاهرة - سامية سيد - بحث الرئيس اللبناني ميشال عون مع وزير الدفاع اللبناني موريس سليم، موضوع ترسيم الحدود البحرية الجنوبية في ضوء الزيارة المرتقبة للموفد الأمريكي آموس هوكشتاين خلال اليومين المقبلين.

 

وقال وزير الدفاع اللبناني - عقب اللقاء - إنه بحث مع رئيس الجمهورية أيضا حقوق العسكريين بالنسبة للمساهمات الاجتماعية بالإضافة إلى قضايا إدارية تتعلق بحاجات المؤسسة العسكرية وخصوصا موضوع تلبية الاحتياجات اللوجستية خلال الفترة المقبلة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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