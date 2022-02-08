شكرا لقرائتكم خبر عن عون يبحث مع وزير الدفاع اللبنانى ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث الرئيس اللبناني ميشال عون مع وزير الدفاع اللبناني موريس سليم، موضوع ترسيم الحدود البحرية الجنوبية في ضوء الزيارة المرتقبة للموفد الأمريكي آموس هوكشتاين خلال اليومين المقبلين.

وقال وزير الدفاع اللبناني - عقب اللقاء - إنه بحث مع رئيس الجمهورية أيضا حقوق العسكريين بالنسبة للمساهمات الاجتماعية بالإضافة إلى قضايا إدارية تتعلق بحاجات المؤسسة العسكرية وخصوصا موضوع تلبية الاحتياجات اللوجستية خلال الفترة المقبلة.