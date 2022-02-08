شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين: تعزيز أمن الخليج أولوية لما يتمتع به من أهمية استراتيجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد ولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، أن تعزيز أمن الخليج العربي أولوية دائمة لما يمثله من مرتكز رئيسي من مرتكزات الأمن الدولي، وما يتمتع به من أهمية استراتيجية ولوجستية لكافة مسارات التنمية عالمياً، مشيرا إلى الجهود الدولية والعمل المستمر من الدول الشقيقة والصديقة من أجل تأمين الاستقرار في المنطقة.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية "بنا" أن ذلك جاء خلال لقاء ولي العهد البحريني مع وفد من المجلس الأطلسي بالولايات المتحدة الأمريكية برئاسة الأدميرال المتقاعد جون ميلر، حيث أشاد الأمير سلمان بالعلاقات الاستراتيجية التي تجمع البلدين على كافة المستويات، وأهمية مواصلة تعزيزها.

وقال ولي العهد البحريني، - خلال اللقاء - إن العالم اليوم يمر بتحديات كبيرة على مختلف المستويات تستوجب من الجميع مواصلة العمل بعزم أكبر من أجل التغلب على هذه التحديات ومواصلة تحقيق الأمن في المنطقة والعالم كونهما أساس لكافة مسارات التنمية التي تتطلع لها دول وشعوب العالم والمنطقة.

وأشار إلى الجهود الفكرية لمراكز الأبحاث الدولية وما تقدمه من صورة شاملة لكافة أبعاد المواضيع محل البحث في كافة المجالات، وما يقوم به فريق عمل "أمن الخليج" من جهود تعنى بأبعاد أمن الخليج وأهم التحديات والحلول من أجل مواصلة تعزيز أمنه واستقراره.