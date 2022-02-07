شكرا لقرائتكم خبر عن تقني يوضح حقيقة «رسالة التهكير» المتداولة عبر الواتساب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أوضح الخبير التقني ياسر الرحيلي حقيقة رسالة الواتساب المتداولة والتي تزعم أن هناك محاولات للتهكير لأجهزة المستخدمين. وقال الرحيلي، عبر حسابه في “تويتر”: “تنتشر رسالة في الواتساب حالياً باسم التهكير الجديد برقم لوحتك وهويتك الانتباه من فتح الروابط”. وأضاف ياسر الرحيلي، أن هذا التحذير غير صحيح، ولكن رسالة الواتساب والرابط سليمين.

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