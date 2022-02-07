شكرا لقرائتكم خبر عن بئر مكشوفة تهدد حياة رواد البر في حائل.. والأمانة تؤكد: المقطع قديم (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثقوا من خلاله وجود بئر مكشوفة تهدد حياة الزوار ورود البر في حائل.

وتفاعل البعض مع المقطع، حيث أكدوا أن المقطع قديم وتم ردمه ويتم تداوله حديثا بعد حادثة الطفل ريان في المغرب.

من جهتها علقت أمانة منطقة حائل على المقطع حيث أكدت أن المقطع قديم، وقالت في ردها على ناشر المقطع “نسعد بتواصلك ونفيدك بآن المقطع قديم وتم اتخاذ اللازم في حينه بالتنسيق مع الجهات المختصة”.