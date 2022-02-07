شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة جدة.. تفاصيل ضبط مستودع يخزن 15 طنًا من الدخن والهيل منتهية الصلاحية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت أمانة محافظة جدة، عن ضبط مستودع مخالف في منطقة سكنية بحي الصفا استغلته عمالة غير نظامية لتعبئة وتخزين أطنان مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية من الدخن والهيل، وسط بيئة تفتقر لجميع الاشتراطات البلدية والصحية، فضلا عن ممارسة الغش التجاري في المنتجات.

وبينت الأمانة في بيان لها، أن الجولة الميدانية للفرق الرقابية أسفرت عن رصد مستودع يعمل بلا تراخيص نظامية في حي الصفا، وضبطت بداخله 15 طنا و 100 كيلو من الدخن والهيل مجهولي المصدر وأخرى تحمل تواريخ صلاحية منتهية، وذلك بمشاركة فرع وزارة التجارة والهيئة العامة للغذاء والدواء واللتان استكملتا عملية حصر الكميات المرصودة واتخذتا الاجراءات النظامية حيالها.

وأضافت الأمانة أن المستودع المخالف كانت تديره عمالة مخالفة لاذت بالفرار من الموقع لحظة وصول الفرق الرقابية، كما رصدت جملة من المخالفات الصحية والتي تمثلت في سوء الحفظ والتخزين، وانتشار القوارض، والتخزين بطريقة عشوائية، واستخدام أكياس تعبئة لشركات أخرى، بالإضافة لخلط المنتج القديم مع الجديد، فضلا عن مخالفة المبنى وأنظمة السلامة في الموقع.

وأشارت أمانة جدة إلى أنها أغلقت المستودع وأعدت مذكرة استدعاء لمالك الموقع، وجرى عمل المحاضر اللازمة، مؤكدة مواصلة جهودها لرصد الظواهر السلبية وتتبع الأنشطة والممارسات العشوائية داخل الأحياء السكنية بالتنسيق مع الجهات المعنية، مثمنة دور السكان ووعيهم في دعم الجهود البلدية بالتبليغ عن أي مخالفات عبر تطبيق بلدي أو بالاتصال بمركز البلاغات 940 .