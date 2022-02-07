شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. مواطن يبتكر جهازًا مذهلًا لإنقاذ من يسقط في بئر خلال 9 دقائق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف المواطن عبدالعزيز جلخف، مبتكر جهاز الإنقاذ من الآبار الإرتوازية، أنه تمكن من اختراع هذا الجهاز قبل شهر ونصف تقريبًا، مشيرًا إلى أنه نجح في التجربة التي قام بها على دمية تزن 30 كيلو في بئر بعمق 30 مترًا.

وأوضح “جلخف” في حديثه لبرنامج “الراصد” على قناة الإخبارية، أن عملية إعداد الجهاز للعمل تستغرق 13 دقيقة، أما عملية الإنقاذ فاستغرقت 9 دقائق.

وقال إن عملية الإنقاذ الفعلي، في بير بعمق 30 مترًا- ولله الحمد- خلال 9 دقائق تمت عملية الانتشال، وتم تجريبها على دمية بوزن 30 كيلو جرام.

وأوضح أن هناك عوامل أخرى على حسب وضع البئر، مشددًا أنه في المُجمل فإن الوقت الذي تتم فيه عملية الإنقاذ تكون قليلة جدا مقارنة بعمليات الإنقاذ العادية.