شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية في زيارة إلى باكستان لتعزيز العلاقات الأمنية بين البلدين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

استقبل رئيس وزراء باكستان السيد عمران خان، اليوم الإثنين، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية.

ونقل الأمير عبدالعزيز بن سعود خلال الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، لدولته، وتمنياتهما لباكستان حكومة وشعباً دوام التقدم والازدهار.

وقال وزير الداخلية سمو الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف في سلسلة تغريدات عبر حسابه في “تويتر”: “بتوجيه من سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد -حفظهم الله- سعدت بزيارة جمهورية باكستان الإسلامية، انطلاقاً من العلاقات المتميزة والتعاون المستمر بين بلدينا الشقيقين”.

وأضاف “التقيت خلال الزيارة بفخامة رئيس جمهورية باكستان الإسلامية الدكتور عارف علوي، وتشرفت بنقل تحيات القيادة لفخامته، واستعرضنا العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين”.

وتابع وزير الداخلية “كما التقيت بدولة رئيس الوزراء السيد عمران خان، حيث بحثنا تعزيز العلاقات الثنائية في المجالات الأمنية وسبل تطويرها، في إطار العلاقات التاريخية والروابط الراسخة بين بلدينا”.

وأضاف “كذلك بحثت خلال زيارتي الرسمية لباكستان مع أخي شيخ رشيد أحمد وزير الداخلية، التنسيق الأمني القائم بما يعزز حماية وحفظ أمن البلدين، ويخدم المصالح المشتركة”.