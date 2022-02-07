شكرا لقرائتكم خبر عن سمو ولي العهد يعزي نظيره الكويتي في وفاة الشيخ حمد بدر خالد الصباح والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس: بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية عزاء ومواساة لسمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي العهد في دولة الكويت في وفاة الشيخ حمد بدر خالد السلمان الصباح – رحمه الله -. وقال سمو ولي العهد:” تلقينا نبأ وفاة الشيخ حمد بدر خالد السلمان الصباح – رحمه الله – ونبعث لسموكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلين المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب”.

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