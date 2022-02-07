شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع استثنائي لوكلاء وزارات الداخلية بدول مجلس التعاون والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

عقد أصحاب المعالي والسعادة وكلاء وزارات الداخلية بدول مجلس التعاون، اجتماعهم الاستثنائي اليوم، عبر الاتصال المرئي، برئاسة معالي وكيل وزارة الداخلية بالمملكة (دولة الرئاسة) الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، وبمشاركة الأمين المساعد للشؤون الأمنية اللواء هزاع بن مبارك الهاجري.

وألقى معاليه في بداية الاجتماع كلمة ترحيبية عبّر من خلالها عن تحيات وتمنيات صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية بالمملكة العربية السعودية، لأصحاب المعالي والسعادة وكلاء وزارات الداخلية بالتوفيق والنجاح، مقدمًا الشكر لمعالي الشيخ ناصر بن عبدالرحمن آل خليفة وكيل وزارة الداخلية بمملكة البحرين على رئاسته وإدارة الاجتماعات للعام المنصرم، كما نقل الأمين المساعد للشؤون الأمنية في كلمته الترحيبية تحيات وتمنيات معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف بالتوفيق والسداد للاجتماع.

وناقش الوكلاء الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، التي تسهم في تعزيز مسيرة التعاون الأمني الخليجي المشترك في دول مجلس التعاون، مشيدين بنجاح التمرين التعبوي (أمن الخليج العربي 3) وجاهزية القوات الأمنية المشتركة بدول المجلس الذي أقيم في المنطقة الشرقية بالمملكة.