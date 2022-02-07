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شكرا لقرائتكم خبر عن اعتماد استراتيجية المدن الذكية للقطاع البلدي والسكني.. تشمل 50 مبادرة في 9 مجالات والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، اليوم الإثنين، اعتماد استراتيجية المدن الذكية للقطاع البلدي والسكني.
وقال الحقيل، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر” : “اعتمدنا اليوم بفضل الله إستراتيجية المدن الذكية للقطاع البلدي والسكني التي تشتمل على إطلاق أكثر من 50 مبادرة في 9 مجالات بحلول 2030.
وأضاف الحقيل “نهدف من خلال هذه الاستراتيجية إلى تحويل خدمات القطاع البلدي والسكني إلى خدمات ذكية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء.
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