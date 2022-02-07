شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يعني تسجيلك بـ «العمل المرن».. التأمينات الاجتماعية تزف البشرى والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير:

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أنه يتم تسجيل العامل بنظام العمل المرن كمشترك في التأمينات الاجتماعية تلقائيا بعد تسجيله في منصة مرن وعند اكمال المدة اللازمة.

وأضافت التأمينات أنه لاحتساب خدمة شهر اشتراك في فرع المعاشات يتطلب تسجيل 168 ساعة عمل.

وأوضحت أن العمل المرن، هو عمل يؤديه موظف سعودي غير متفرغ لدى صاحب عمل أو أكثر ويحتسب الأجر فيه بالساعة.

كما نوهت أن منصة مرن، هي منصة مقدمة من وزارة المواد البشرية والتنمية الاجتماعية لتوثيق عقود العمل المرن بين الموظف وصاحب العمل.