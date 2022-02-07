شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اللبنانى يضبط مصنعا للمخدرات وأسلحة وذخائر حربية ببعلبك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجيش اللبناني عن ضبط مصنع لتصنيع المخدرات وكميات من حبوب الكبتاجون المخدرة، بالإضافة إلى كمية من الأسلحة والذخائر الحربية خلال مداهمة نفذتها قوة من الجيش ودورية من مديرية المخابرات لمنازل عدد من المطلوبين في بلدة بريتال- بعلبك.