شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اللبنانى يضبط مصنعا للمخدرات وأسلحة وذخائر حربية ببعلبك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن الجيش اللبناني عن ضبط مصنع لتصنيع المخدرات وكميات من حبوب الكبتاجون المخدرة، بالإضافة إلى كمية من الأسلحة والذخائر الحربية خلال مداهمة نفذتها قوة من الجيش ودورية من مديرية المخابرات لمنازل عدد من المطلوبين في بلدة بريتال- بعلبك.
وأكد الجيش اللبناني ،في بيان له اليوم، أن القوة تمكنت من ضبط شخص سوري الجنسية، بالإضافة إلى كميات من الحشيش المخدر وعدد من السيارات والدراجات النارية.
على صعيد متصل، أوضح الجيش اللبناني أن دورية من مديرية المخابرات قامت بضبط شخص سوري الجنسية واثنين من المواطنين في منطقة نحلة – بعلبك لتشكيلهم عصابة تهريب المخدرات عبر الحدود وقد ضبطت دراجة "سكيدو" وسلاحا حربيا.