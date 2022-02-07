شكرا لقرائتكم خبر عن نائب الرئيس اليمنى الحوثيين مستمرون فى تصعيد الهجمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد نائب رئيس الجمهورية اليمني الفريق الركن على محسن صالح، استمرار الحوثيين في تصعيدها لهجماتها الإرهابية على أبناء الشعب اليمني وقصف المدن ومخيمات النازحين، واستهدافها للأعيان المدنية والمنشآت الحيوية على الأشقاء في المملكة العربية السعودية والإمارات وتهديد الملاحة الدولية بالقرصنة وزراعة الألغام والزوارق المفخخة، وغيرها من الجرائم والممارسات التي تؤكد تعنتها ورفضها لخيار الشعب وكل الجهود الدولية والأممية الرامية لإحلال السلام.

جاء ذلك خلال لقائه مع سفير هولندا لدى اليمن بيتر هوف؛ لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها، حسبما أفادت وكالة الأنباء اليمنية، اليوم /الاثنين/، حيث استعرض الجانبان خلال اللقاء آخر المستجدات وتطورات الأوضاع على الساحة الوطنية والانتصارات التي تحققها قوات الجيش اليمني مسنودة بتحالف دعم الشرعية لإنهاء ميليشيا الحوثي المدعوم من إيران وتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة.

وشدد صالح - خلال اللقاء - على ضرورة أن يتخذ المجتمع الدولي كافة الإجراءات اللازمة حيال ما تقوم به تلك الميليشيات الانقلابية، والتأكيد على أهمية إدراجها ضمن قوائم الإرهاب العالمي، مشيدًا بالدور الهولندي الداعم للشرعية وجهودها في المجالين الإغاثي والإنساني.

وأكد نائب رئيس الجمهورية اليمني، أهمية سرعة تنفيذ الشق الأمني والعسكري من اتفاق الرياض، وما يمثله ذلك من أهمية في توحيد الجهود للقوى الوطنية، مثمنًا جهود الأشقاء في المملكة العربية السعودية في هذا الإطار.

من جانبه، أكد السفير الهولندي، استمرار بلاده في دعم اليمن بما يخدم أمنه واستقراره وجهود إحلال السلام، منوهًا بالعلاقات المتينة بين البلدين الصديقين وتطلعه إلى تعزيزها لتشمل مختلف المجالات.