شكرا لقرائتكم خبر عن منح الملحق العسكري الأسبق بالسفارة الأمريكية في الرياض وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثانية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 واس:

قلّد معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، في مقر رئاسة هيئة الأركان ، اليوم، الملحق العسكري الأسبق بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالرياض اللواء ويندل جلين هقلر وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثانية الذي أمر به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-.

وقدم معاليه الشكر للواء ويندل هقلر على ما قدمه من جهود وأعمال مقدرة خلال فترة عمله ملحقًا عسكريًا للولايات المتحدة الأمريكية في الرياض، متمنيًا له التوفيق في مهمته الجديدة، وحياته العملية المقبلة.

من جهته، قدم اللواء هقلر شكره لحكومة المملكة العربية السعودية على ماوجده من حفاوة وتكريم، مشيدًا بالتعاون العسكري القائم، والمستمر بين البلدين.

وقد حضر التقليد عدد من كبار ضباط القوات المسلحة.