شكرا لقرائتكم خبر عن مواطن يقدم أغلى هدية لدى السعوديين لأمريكي بسبب ما فعله مع ابنه.. والأخير يبكي بشدة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

في موقف مؤثر أبكى كل الحاضرين، بسبب الكرم الذي أظهره مواطن أمام مواطنين أمريكيين أراد تكريمها ردًا على المعاملة الحسنة التي عاملوا بها ابنه الذي كان مبتعثًا في أمريكا من أجل التعليم، أهدى المواطن لهما أغلى هدية عند السعوديين.

وأظهر الفيديو الذي نشره “سائح تيوب” وعلق عليه بالقول ” بعد ما أكرموني في أمريكا .. اليوم والدي يكرمهم على طريقته الخاصة ويقدم لهم هدية هي الأغلى عند الشعب السعودي”، الحوار الذي دار بين والد الشاب المبتعث والأمريكيين اللاذين كانا مرتديان الزي الوطني للمملكة.

وقال المواطن لهما، أنه يريد أن يكرمهما كما أكرم ابنه في أمريكا، لذلك قرر أن يهديهما أغلى هدي عند الشعب السعودي، حيث أهداهما “ناقتين”، في موقف مؤثر جعلهما يبكيان موجهان الشكر له وللشعب السعودي والمملكة.

وكان “سائح تيوب” قد نشر فيديو من مقابلة له مع الأمريكي عندما حلّ ضيفًا عليه في بلاده، وأجرى معه حوارًا مصورًا يحكي فيه قصة عمل أبيه في الخطوط السعودية من عام 1978 إلى 1985.

وقال الأمريكي أن والده كان في إدارة المعدات الأرضية، وبعدما أنهى عقده عادوا إلى أمريكا، مضيفًا :”حبنا للشعب السعودي والسعودية هو حب دائما عزيز على قلبي”، قبل أن يدخل في نوبة بكاء موجهًا الشكر للشعب والمملكة على ما تعلمه فيها من عادات وثقافة غيرت حياته.