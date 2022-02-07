شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس المركزى الفلسطينى ينتخب رمزى خورى رئيسا للصندوق القومى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتخب الدكتور رمزى خورى بالإجماع من قبل المجلس المركزى الفلسطينى، رئيسا للصندوق القومى الفلسطينى، وذلك بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

وقد أعلن الرئيس الفلسطينى محمود عباس أن من يريد ترشيح نفسه لرئاسة الصندوق عليه التقدم أمام المجلس المركزى للتصويت عليه، حيث تم انتخاب الدكتور رمزى خورى بالإجماع من قبل المجلس، وبالتالى أصبح عضوا فى اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وفق القانون الأساسى للمنظمة.