شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة المملكة باليونان لـ«المواطنين».. فحص عشوائي للقادمين وحجر لمصابي كورونا والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت سفارة المملكة في اليونان، عن تفاصيل الإجراءات الجديدة لدخول اليونان والتي حدتها السلطات اليونانية.
وقالت السفارة، في بيان لها في “تويتر”: “تود السفارة إفادة المواطنين الكرام الراغبين بالسفر إلى اليونان، بأن السلطات اليونانية من اليوم الاثنين وحتى تاريخ ٢١-٢-٢٠٢٢م ستقوم بعمل فحص عشوائي للقادمين إليها”.
وأضافت السفارة في بيانها “من تكون نتيجته إيجابية فيجب أن يلتزم بحجر مدته خمسة أيام في مواقع تحددها وتشرف عليها السلطات اليونانية.
وأشارت إلى أنه سيسمح بمغادرة الأشخاص الذين تجاوزوا خمسة أيام شريطة عدم ظهور أي أعراض، ومن تستمر معه الأعراض فسيبقى في موقع الحجر حتى تختفي الأعراض بشكل كامل.
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