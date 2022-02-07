شكرا لقرائتكم خبر عن «المياه الوطنية» تتفاعل مع شكوى مواطن بشأن خدمة «صهاريج المياه» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تفاعلت شركة المياه الوطنية مع شكوى مواطن بشأن خدمة الصهاريج عبر الموقع الإلكتروني للشركة.

وقال المواطن، في تغريدة عبر حساب “العناية بالعملاء”: “السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دخلت على الموقع لطلب وايت عادي 12 طنا ما يطلع غير 18 طنا.. فما السبب في ذلك؟”.

وأجابت شركة المياه بقولها “وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.. أهلاً وسهلاً عميلنا العزيز.. هناك أحجام مختلفة للصهاريج في الموقع الإلكتروني، ولم تظهر لك لعدم توفرها حاليًا.

وأضافت شركة المياه الوطنية في ردها على شكوى المواطن “لذا نأمل منك المحاولة لاحقًا.. سعدنا بخدمتك”.