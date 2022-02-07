شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمنى يسيطر على أحياء جديدة بمحافظة حجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيطرت قوات الجيش اليمني على أحياء جديدة داخل مدينة حرض بمحافظة حجة وواصلت توغلها نحو قلب المدينة من ثلاثة محاور، عقب انتهاء المهلة الأخيرة التي منحتها لعناصر الحوثيين لتسليم أنفسها.

وقالت مصادر ميدانية - حسبما أفادت قناة (اليمن) الفضائية اليوم /الإثنين/ - إن قوات الجيش سيطرت على حي "الكمب" جنوب حرض، كما دارت اشتباكات عنيفة قرب مستشفى حرض غرب المدينة وتمكنت خلالها قوات الجيش من السيطرة على بعض المباني والفنادق التي تتحصن فيه عناصر مليشيا الحوثي.



وأضافت أن عددا كبيرا من مليشيا الحوثي لقوا مصرعهم خلال المعارك، كما تم تدمير عدد من الآليات.



ومنذ الجمعة الماضية، تفرض قوات الجيش اليمني؛ الحصار على عناصر مليشيات الحوثي في مدينة حرض، بعد عملية عسكرية واسعة انطلقت من عدة محاور بإسناد جوي من مقاتلات التحالف العربي.