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قوات الكوماندوز الصومالية تقتل 7 من مسلحى حركة الشباب الإرهابية فى جوبالاند

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت الحكومة الصومالية اليوم، مقتل 7 عناصر من حركة "الشباب" الإرهابية، في عملية نفذتها القوات الأمنية الخاصة، استهدفت تجمعاتهم بالقرب من مدينة "كيسمايو" في محافظة "جوبالاند" الفيدرالية جنوب البلاد.

ونفذت الفرقة الـ5 للكتيبة الـ16 من قوات الكوماندوز الصومالية، المتواجدة في محافظة جوبا السفلى بولاية جوبا لاند الإقليمية، عمليات مخططة في مناطق سانغوني وموسى حاجي وأرارى وكوبان، التي تخضع جميعها لسيطرة منطقة جوبا السفلى.

وكانت العملية تهدف إلى ملاحقة إرهابيي مليشيات الشباب، وتدمير قواعدها في مناطق سانغوني باقليم جوبا السفلى.

يذكر أن الجيش الوطني قد كثف في الأونة الأخيرة من العمليات العسكرية للقضاء على فلول مليشيات الشباب المتطرفة، التي تتواجد في المناطق القليلة المتبقية على أيدي المتمردين.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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