شكرا لقرائتكم خبر عن بعد غد.. سفارة مصر بالكويت تنظم ندوة عن أهم الوجهات السياحية المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينظم مكتب مصر للعلاقات الثقافية والتعليمية في سفارة جمهورية مصر في الكويت بعد غد الأربعاء ندوة عبر تطبيق زووم بعنوان " أهم الوجهات السياحية المصرية ".

وقال الملحق الثقافي في السفارة الدكتور عماد حشيش ،في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الاثنين، إن الندوة يشارك فيها السفير أسامة شلتوت سفير مصر بالكويت والدكتورة سها بهجت مستشار وزير السياحة والآثار والمتحدث الرسمي باسم الوزارة.

وأضاف الدكتور عماد حشيش أن مكتب مصر للعلاقات الثقافية يستعد حاليا لتنظيم حزمة متنوعة من الفعاليات الثقافية خلال شهري فبراير ومارس عبر برنامج زووم " أون لاين" نظرا للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها دولة الكويت بمنع التجمعات لمنع انتشار فيروس كورونا.

وتتناول الندوة سبل التعريف بأهم الأماكن السياحية المصرية وتنوع مجالتها لتشمل السياحة العلاجية والأثرية والتاريخية الثقافية والترفيهية والدينية وإطلاع المواطن الكويتي والعربي على الإمكانيات التي توفرها الدولة المصرية للسائح العربي على مدى العام، بالإضافة إلى تعريف المواطن المصري المقيم في دولة الكويت على أهم المعالم السياحية المصرية والتي يمكن قضاء فترة الإجازة بها.