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شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو الوقت المناسب لتجديد بطاقة الهوية الوطنية؟ والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أكدت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، على أهمية تجديد الهوية الوطنية خلال 180 يوما قبل انتهائها.
وقالت الأحوال المدنية، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “إنه يجب تجديد هويتك الوطنية خلال 180 يومًا قبل انتهاء صلاحيتها حتى لا تتعطل مصالحك وتفادياً للغرامة المالية”.
وفي وقت سابق، أطلقت الأحوال المدنية نسخة إلكترونية من سجل الأسرة في تطبيق وزارة الداخلية الإلكتروني “أبشر أفراد” تحت مسمى “سجل الأسرة الرقمي”، بالتعاون مع هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”.
وأوضحت أن سجل الأسرة الرقمي سيكون متاحا أيضا في تطبيق “توكلنا” عبر المحفظة الرقمية، مبينة أن هذه الخدمة امتداد لتطوير التعاملات الإلكترونية للأفراد.
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