شكرا لقرائتكم خبر عن “التجارة” تستدعي 59 مركبة GMC لوجود هذا الخلل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت وزارة التجارة، عن استدعاء 59 مركبة 2015 Sierra” GMC” ، وذلك لوجود خلل في نافخ الوسائد الهوائية الجانبية. وأوضحت التجارة أن هذا الخلل قد يؤدي إلى تطاير الغطاء الجانبي بشكل قوي مما يزيد من احتمالية وقوع إصابات حال وقوع حادث. ودعت الوزارة أصحاب المركبات المستدعاة بالتواصل مع الشركة لإجراء التحديثات اللازمة مجانًا .

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