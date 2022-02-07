شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف العربى: الحوثيون أطلقوا 4 صواريخ باليستية باتجاه محافظة حجة اليمنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن التحالف العربى لدعم الشرعية فى اليمن، بقيادة السعودية، أن الحوثيين أطلقوا 4 صواريخ باليستية باتجاه مديرية "حرض" وقرية "مثلث عاهم" بمحافظة حجة اليمنية.

وأوضح التحالف العربى - فى بيان أوردته قناة (الإخبارية) السعودية اليوم الاثنين، أن الصواريح الباليستية أطلقت من الحديدة ومطار صنعاء الدولى، مشددا على أن استخدام ميناء الحديدة ومطار صنعاء عسكريا يعد تهديدا للأمن الإقليمي والدولي.

يذكر أن تحالف دعم الشرعية في اليمن أعلن، بدء تنفيذ عملية عسكرية لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء وعدد من المحافظات اليمنية؛ وذلك استجابة للتهديد الحوثي والضرورة العسكرية لحماية المدنيين من الهجمات العدائية الحوثية.