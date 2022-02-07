شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تلزم معتمرى الخارج بإحضار شهادة PCR سلبية قبل 48 ساعة من وصولهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية تحديث إجراءات الدخول إلى المملكة لأداء العمرة أو الزيارة.. ودعت الزائرين بغض النظر عن حالة تحصينهم ضد كورونا إلى إحضار شهادة معتمدة (PCR) تؤكد سلبية الإصابة، أو فحص المستندات الخاصة بفيروس كورونا وفق عينة تؤخذ قبل 48 ساعة من الوصول إلى السعودية.

وذكرت الوزارة في بيان بثته قناة "الإخبارية" السعودية اليوم الاثنين، أنه سيبدأ العمل بهذه الإجراءات اعتبارا من الساعة الواحدة صباح بعد غد الأربعاء.

ولفتت إلى أن القرار جاء حفاظا على صحة وسلامة "ضيوف الرحمن" وبناء على ما ورد من الجهات المختصة بشأن الإجراءات التي اتخذتها المملكة لمواجهة فيروس "كورونا" ومتحوراته.