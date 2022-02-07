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السعودية تلزم معتمرى الخارج بإحضار شهادة PCR سلبية قبل 48 ساعة من وصولهم

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية تحديث إجراءات الدخول إلى المملكة لأداء العمرة أو الزيارة.. ودعت الزائرين  بغض النظر عن حالة تحصينهم ضد إلى إحضار شهادة معتمدة (PCR) تؤكد سلبية الإصابة، أو فحص المستندات الخاصة بفيروس كورونا وفق عينة تؤخذ قبل 48 ساعة من الوصول إلى السعودية.

 

وذكرت الوزارة في بيان بثته قناة "الإخبارية" السعودية اليوم الاثنين، أنه سيبدأ العمل بهذه الإجراءات اعتبارا من الساعة الواحدة صباح بعد غد الأربعاء.

 

ولفتت إلى أن القرار جاء حفاظا على صحة وسلامة "ضيوف الرحمن" وبناء على ما ورد من الجهات المختصة بشأن الإجراءات التي اتخذتها المملكة لمواجهة فيروس "كورونا" ومتحوراته.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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