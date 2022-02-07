شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار الأمن القومى العراقى يشدد على ضرورة ملاحقة العناصر الإرهابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مستشار الأمن القومى بالعراق، قاسم الأعرجى، اليوم الاثنين، ضرورة استمرار ملاحقة العناصر الإرهابية، من خلال تشديد الضربات على أوكار تنظيم داعش الإرهابى.

جاء ذلك خلال استقبال مستشار الأمن القومي بالعراق، قاسم الأعرجي، السفير الأمريكي في بغداد ماثيو تولر، حيث بحث الجانبان مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة ومواصلة الحرب على تنظيم داعش الإرهابي، وفقا لما أوردته قناة "السومرية الإخبارية".

وقدم السفير الأمريكي إيجازا عن آخر تطورات الأوضاع في مخيم الهول وسجن الحسكة.

وأكد السفير الأمريكي في بغداد ماثيو تولر أن "التحالف الدولي لم يتمكن من القيام بعملياته في الحسكة لولا دعم الشركاء في العراق"، مشيرا إلى أنه "بالرغم من سرية المعلومات في سوريا، لكن التحالف يتشارك وينسق مع قيادة العمليات المشتركة والقوات الخاصة العراقية".