شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة صاحب حساب سناب شات إلى النيابة العامة لارتكابه هذه المخالفة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت وزارة التجارة أنه تم إحالة صاحب حساب سناب الشات المتورط بالتسويق لمنتجات مغشوشة ومقلدة، إلى النيابة العامة وذلك لاستكمال الإجراءات بحقه وفقًا لنظام العلامات التجارية، واللائحة التنفيذية لنظام التجارة الإلكترونية.

وكانت الوزارة أعلنت قبل أيام، ضبط مواطن يروج لمنتجات نسائية مغشوشة ومقلدة لعلامات تجارية عبر حساب شهير في “سناب شات”، من شقق فاخرة وإصالها للمشترين بسيارة فارهة.

وأكدت أنه تم حجز البضاعة المقلدة المضبوطة، والتي تتجاوز قيمتها الإجمالية 700 ألف ريال، وذلك بعد تنفيذ كمين على مقر المخالف بالتنسيق والتعاون مع الحملات الأمنية المشتركة بشرطة منطقة الرياض، وهيئة الملكية الفكرية.

وأوضحت أن النيابة العامة تختص بالتحقيق في القضايا الجزئية المتعلقة بانتهاك حقوق الملكية الفكرية المقررة في نظام العلامت التجارية، والذي ينص على معاقبة كل من يعرض أو يبيع منتجات تحمل علامة مقلدة بالسجن لمدة تصل إلى سنة وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال أو بإحدى العقوبتين.