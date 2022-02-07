شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف: الحوثيون أطلقوا 4 صواريخ باليستية باتجاه “حرض” و”مثلث عاهم” في حجة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت قوات التحالف، اليوم، أن مليشيا الحوثي أطلقوا 4 صواريخ باليستية باتجاه “حرض و “مثلث عاهم” في حجة، مشيرة إلى أن الصواريخ أطلقت من الحديدة ومطار صنعاء الدولي.

وأشارت قوات التحالف إلى أن الاستخدام العسكري لميناء الحديدة ومطار صنعاء يهدد الأمن الإقليمي والدولي.

وتمكن الجيش اليمني، اليوم، من السيطرة على أحياء جديدة من مدينة حرض اليمنية.

وكانت القيادة المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، قد أعلنت البدء في تنفيذ عملية عسكرية لأهداف مشروعة في العاصمة اليمنية صنعاء اليوم الإثنين .

وأوضحت القيادة المشتركة، أن العملية تأتي كضرورة عسكرية استجابة للتهديد من أجل حماية المدنيين من الهجمات العدائية، التي تنفذها مـليشيا الحـوثي الإرهـابية المدعومة من إيران.

وكشفت قيادة التحالف أنه تم تدمير منصة لإطلاق الصواريخ الباليستية في محافظة الجوف اليمنية.