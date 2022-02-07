شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمنى يتصدى لهجوم حوثى جنوب مأرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت قوات الجيش الوطنى اليمنى والمقاومة اليمنية، اليوم الاثنين، التصدى لهجوم شنته جماعة الحوثى الإرهابية شرق منطقة اللجمة فى الجبهة الجنوبية لمأرب، وألحقت خسائر مادية كبيرة فى صفوف الحوثيين.

وذكرت قناة "اليمن الفضائية" أن قوات الجيش اليمني شنت هجوما مضادا تجاه تبة الشهيد في ذات الجبهة.

يأتي ذلك فيما شن طيران تحالف دعم الشرعية في اليمن عددا من الغارات التي استهدفت تجمعات وآليات حوثية في الجبهة الجنوبية لمأرب.

يذكر أن تحالف دعم الشرعية في اليمن أعلن، أمس، تدمير منصة لإطلاق الصواريخ الباليستية في محافظة الجوف اليمنية، كما أعلن بدء تنفيذ عملية عسكرية لأهداف عسكرية مشروعة بصنعاء.