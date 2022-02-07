شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان الليبى: فتحى باشاغا و"البيباص" مرشحان لرئاسة الحكومة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، عن أسماء الشخصيات التي تقدمت لرئاسة الحكومة الجديدة وعددهم 7 مرشحين، وتنطبق الشروط على اثنين منهم وهم وزير داخلية السابق فتحي باشاغا، والمرشح خالد عامر البيباص.

وأكد رئيس مجلس النواب الليبي في كلمة له، أن نائب رئيس المجلس الرئاسي السابق أحمد معيتيق قرر الانسحاب من الترشح لرئاسة الحكومة الجديدة، مشيرا إلى أن المجلس سيستمع لبرامج المرشحين الاثنين لرئاسة الحكومة الجديدة.

ويناقش مجلس النواب الليبي، خلال جلسة الإثنين، مشروع لجنة خارطة الطريق التابعة له.

ويتناول مجلس النواب الليبي كل مادة على حدا، حيث طرح رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح المادة الأولى والتي تنص على "اعتماد خارطة الطريق المقدمة من اللجنة المشكلة من مجلس النواب بحيث يجرى الاستحقاق الانتخابي خلال 14 شهرا من تعديل الإعلان الدستوري"، حسب كلمته في الجلسة.

وطالب النائب إدريس عمران بأن يكون النص كالتالي "في مدة لا تتجاوز 14 شهرا "، فيما دعا آخر إلى التصويت على المشروع بكامله بدلا من التصويت مادة بشكل منفصل.

وأبدى رئيس البرلمان الليبى تأييده للمقترح الأول الخاص بجعل الصياغة في مدة لا تتجاوز بدلا من "خلال" 14 شهرا، فيما انتقد عدد من النواب الليبيين "طول المدة" لإجراء الانتخابات في حين طالب آخرين للتصويت مباشرة.