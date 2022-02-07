شكرا لقرائتكم خبر عن مواطن يفيق من غيبوية 6 أشهر.. فكانت المفاجأة بشأن زوجته التي ترك وظيفته من أجلها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير

كشف مواطن تفاصيل قصته المثيرة بعد تعرضه لحادث ودخوله في غيبوبة لمدة ستة أشهر، وتفاجئه بخلع زوجته له التي ترك وظيفته من أجلها.

وقال المواطن في اتصال هاتفي مع برنامج “بعد المنتصف” على إذاعة “MBCFM”: إنه “تنازل عن وظيفته من أجل الزواج منها وانتقل معها إلى مدينة أخرى، ولكنها خلعته بعد دخوله في غيبوبة”.

وأوضح أنه تعرض لحادث مروري دخل على إثرها في غيبوبة لمدة ستة أشهر، وبعد شهرين قدمت زوجته إلى المحكمة طلب خلع من أجل الانفصال، وبررت أنه متوفى دماغيا.

وأضاف: أنه استفاق من الغيبوبة بعد ستة أشهر، وفوجئ أنها انفصلت عنه وتزوجت من شخص آخر، مبينًا أنه دخل في صدمة نفسية قوية بسبب ذلك.