شكرا لقرائتكم خبر عن كم تبقى على انتهاء فصل الشتاء؟.. “المسند” يوضح والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم سابقًا، الدكتور عبدالله المسند، أنه تبقى على انتهاء الشتاء وبداية الربيع وفقاً لحركة الشمس الظاهرية، وتعامدها على خط الاستواء 45 يوماً.

وقال المسند: إنه عادة ينتهي موسم الأمطار بنهاية مايو، وعليه فقد تبقى نحو 116 يوماً، ويٌستثنى من ذلك المرتفعات الجنوبية الغربية.

وأشار المسند، إلى أنه ‏متوقع اليوم الاثنين، استقرار جوي عام، مع نشاط الرياح السطحية الشمالية في الشرقية، إلى جانب مرتفع جوي (H) يتربع فوق أجوائنا، يحجب المنخفضات الرطبة الممطرة لبضعة أيام، وعليه لا يلوح في الأفق أي حالة مطرية معتبرة (طويلة زمانياً، وواسعة مكانياً) خلال خمسة أيام قادمة.