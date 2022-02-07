شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على 3 مواطنين امتهنوا سرقة المحال التجارية بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس: صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأن شرطة المنطقة تمكنت من القبض على 3 مواطنين ارتكبوا عدة حوادث جنائية. وأوضح أن الجناة ارتكبوا حوادث؛ تمثلت في سلب محال تجارية والاستيلاء على ما تحويه من أموال باستخدام 26 مركبة مسروقة. وأكد أنه تم استرداد المركبات المسروقة والتي استخدمت في السرقات, وأنه جرى إيقاف الجناة واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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