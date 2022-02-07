شكرا لقرائتكم خبر عن عاصفة ترابية.. تنبيه لمستخدمي طريق “المدينة – مكة” السريع والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أصدرت وزارة النقل والخدمات اللوجستية، اليوم الاثنين، تنبيها لمستخدمي طريق المدينة المنورة /مكة المكرمة السريع. وأشارت الوزارة إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة نظراً لوجود عاصفة ترابية على الطريق . وكان المركز الوطنى للأرصاد قد توقع هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح مثيرة للغبار والأتربة على بعض المناظق.

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