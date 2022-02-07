شكرا لقرائتكم خبر عن “المرور” يوضح آلية إسقاط سيارة تالفة وبيعها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تفاعلت الإدارة العامة للمرور، مع استفسار أحد الأشخاص بخصوص إسقاط سيارة تالفة وبيعها، والإجراءات المتبعة. وقال صاحب السؤال: “أرغب بإسقاط سيارة تالفة وبيعها سكراب، أرجو توضيح الآلية، أو الإجراء المناسب لفعل ذلك”. ومن جانبها أجابت إدارة المرور: “بإمكانك تسليمها لمركز تشليح معتمد أو مكبس، ثم تفضل بمراجعة أقرب قسم رخص سير لتسليم اللوحات ورخصة السير”. وكانت الإدارة العامة للمرور دعت ملّاك المركبات المهملة أو التالفة، إلى المبادرة لإسقاطها من سجلاتهم، والاستفادة من المهلة التصحيحية لمدة عام.

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