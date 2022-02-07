تنبيه مهم من «الأرصاد» لسكان مكة: رياح نشطة مثيرة للأتربة تحد من مدى الرؤية

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جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير
أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيها بهبوب رياح نشطة مثيرة للأتربة تحد من مدى الرؤية على منطقة مكة المكرمة تشمل “الخرمة ـ المويه ـ تربة ـ رنية”.
وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار تأثير نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من شرق وجنوب وجنوب غرب وغرب المملكة.
وأضاف التقرير، أنه في حين تكون سماء صحو إلى غائمة جزئيا على جازان، عسير والباحة مع فرصة لهطول أمطار خفيفة على سواحل جازان, ولا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والجوف.
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