شكرا لقرائتكم خبر عن خبير طقس يتوقع: أجواء باردة ورياح على هذه المناطق والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
توقع خبير الطقس عبد العزيز الحصيني، رياح سطحية وأجواء باردة على معظم مناطق المملكة.
وأوضح عبر حسابه في “تويتر”، أن التوقعات تشير إلى أن تكون حالة الطقس اليوم، – بمشيئة الله – باردة على معظم الأنحاء وباردة جدًا على الأجزاء الشمالية.
وأضاف أن السماء ستكون صافية والجو معتدلًا على مناطق مكة وجازان، مشيرًا إلى أن أقل المدن تسجيلًا لدرجات الحرارة كانت؛ تيماء 1 درجة مئوية، والرياض 9درجات، بينما سجلت جازان 24 درجة مئوية.
وأكد أنه متوقع رياح متوسطة – أحيانًا هبات شبه قوية،على أجزاء من المدينة والشرقية وشرق مناطق مكة والباحة وعسير وشمال منطقة نجران.
في الوقت نفسه توقع المركز الوطني للأرصاد، استمرار تأثير نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من شرق وجنوب وجنوب غرب وغرب المملكة.
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